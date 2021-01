Avengers Endgame: nei piani originali c'era un altro attore per il vecchio Steve Rogers

Ospite al The Jess Cagle Show di SiriusXM per parlare di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Disney+ in cui apparirà come protagonista al fianco di Sebastian Stan, Anthony Mackie ha svelato un retroscena inedito sulla lavorazione di Avengers: Endgame.

Nel corso della chiacchierata, l'attore ha infatti rivelato i piani iniziali della produzione per la resa del vecchio Captain America, apparso sul finale della pellicola per lasciare il suo scudo in eredità a Sam. Ebbene, invece di utilizzare delle protesi per invecchiare Chris Evans, i filmmaker avevano pensato di includere nella scena un altro attore, per cui sono stati svolti anche dei provini, ma alla fine hanno deciso di affidarsi al talento dell'interprete di Steve Rogers.

"Chris non sarà così quando sarà vecchio - è come George Clooney, avrà 95 anni e sarà comunque un bell'uomo" ha scherzato Mackie. "Hanno portato il team di truccatori e le protesi e lo hanno trasformato in un uomo anziano, e grazie alla bravura di Chris ha funzionato tutto alla perfezione, è riuscito a gestirlo con la sua voce e tutto il resto. Ha fatto un ottimo lavoro."

Intanto, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato la durata degli episodi di Falcon and the Winter Soldier e confermato il ritorno degli Avengers.