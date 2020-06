Avengers: Endgame, un'inedita scena alternativa suggerisce il ritorno di Thanos?

Il ritorno di Thanos nel Marvel Cinematic Universe. A molti questa frase potrebbe sembrare bizzarra, ma nelle ultime ore sta circolando una scena alternativa tagliata dal montaggio finale di Avengers: Endgame, che potrebbe anticipare il ritorno di Thanos. La sequenza di Avengers: Endgame in questione riguarda Hulk e l'Antico.

Una sequenza che si svolge in maniera piuttosto differente rispetto a quanto visto al cinema. Hulk è in pena per la missione che gli Avengers hanno intrapreso per cercare di riportare indietro tutti e annullare lo schiocco di dita di Thanos.

L'Antico, per rincuorare Bruce Banner, dichiara:"Se qualcuno muore, sarà sempre morto. La morte è irreversibile ma Thanos non lo è. Coloro che hai perso non sono morti. Sono stati eliminati dall'esistenza, il che significa che possono essere riportati indietro. Ma non sarà indolore".



Questa frase dell'Antico ha insinuato diversi dubbi nei fan, perchè analizzando la frase si può comprendere come Thanos possa essere stato semplicemente eliminato dall'esistenza ma di fatto non sia realmente morto.

I fan si chiedono anche il motivo per cui la scena sia stata in seguito tagliata dal montaggio finale e non inclusa nel film. Forse perchè il messaggio della frase poteva in qualche modo indurre lo spettatore a pensare ad un arrivederci di Thanos. E non ad un addio.

