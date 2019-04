Avengers: Endgame, e se l'incontro tra Tony e Captain America fosse avvenuto nel passato?

I Marvel Studios hanno recentemente pubblicato un nuovo video promo per annunciare l'inizio delle prevendite di Avengers: Endgame, che si è rivelato a sorpresa come un vero e proprio trailer.

Il video, intitolato "Overpower", ha mostrato molte sequenze inedite, tra cui quella che è stata presa in considerazione dalla fan theory che vi andremo a raccontare. Stiamo parlando della scena in cui Tony Stark e Captain America ritrovano la fiducia reciproca e si stringono la mano, uno dei momenti più potenti dei trailer visti finora.

La sequenza in questione potrebbe nascondere però un fatto molto importante. Secondo una teoria lanciata dall'utente Instagram Jscomicart, infatti, le immagini sarebbero state modificate per nascondere l'incontro tra il Tony Stark del presente e il Captain America del passato. Nella scena Steve Rogers indossa chiaramente un costume aggiornato rispetto a quello dei primi film dei Vendicatori, ma secondo l'autore della teoria - che ha anche pubblicato un suo editing dell'immagine con il vecchio costume di Cap - lo studio avrebbe camuffato il look per evitare di rivelare troppe informazioni, cosa che per altro è già stata fatta in diversi trailer dei precedenti film della saga. Potete trovare l'immagine modificata in calce alla notizia.

A sole 6 ore dall'inizio delle prevendite, Avengers: Endgame ha infranto il record che apparteneva a Star Wars: Il risveglio della forza e si appresta a conquistare i cinema di tutto il mondo dal prossimo 24 aprile. Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti!