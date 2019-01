Avengers: Endgame, in arrivo un'altra armatura per War Machine?

Avengers: Endgame si prepara a chiudere un ciclo decennale di storie ambientate all'interno di un Marvel Cinematic Universe sempre più vasto e complesso, mostrandoci l'evoluzione dei personaggi più amati sia in termini estetici che psicologici. L'ultimo rumor, in ordine di tempo, ci spiega i possibili cambiamenti in arrivo per War Machine.

L'informazione proviene da un account Instagram (1414falconfan), celebre in passato per aver riportato interessanti leak e sorprese relative a diversi film in uscita.

Tramite il proprio profilo, l'utente ha segnalato la presenza di un nuovo set LEGO, denominato 76124: War Machine Destroyer, che in queste ore ha dato il via a numerosi e dibatti e speculazioni, circa il significato che tale terminologia possa rappresentare.

Sono in molti, infatti, a pensare che il leak possa riferirsi inevitabilmente alla nuova armature che War Machine (interpretato, come sempre, da Don Cheadle) finirà per indossare nell'imminente Avengers: Endgame. Altri, invece ipotizzano possa trattarsi di qualcosa di ben più specifico: non un'armatura, ma una vera e propria sequenza di combattimento, con protagonista proprio la celebre spalla di Iron Man.

Attualmente, Destroyer è conosciuta per essere una delle mosse speciali del personaggio nella serie videoludica Marvel Vs. Capcom, che prevede una portentosa scarica di missili in cielo, con conseguente esplosione degli stessi sull'avversario. Il film potrebbe dunque prendere ispirazione da questa speciale "combo" del personaggio, così come riferirsi a qualcosa di completamente diverso.

L'idea di una nuova armatura per il Colonnello James "Rhodey" Rhodes è balenata da un po' di tempo nell'aria, fin da quando l'illustratore Phil Saunders ha confermato che, agli stadi iniziali dei lavori di Avengers: Infinity War, era prevista l'introduzione di una seconda armatura per l'evoluzione estetica del personaggio. Piani che, col passare del tempo, sono sfumati in favore di un'armatura unica ed equipaggiata delle migliori armi in circolazione, con cui il buon Rhodey è riuscito a tenere testa agli Outriders e a combattere al fianco degli Eroi più Potenti della Terra.

E voi, a cosa pensate si riferisca il termine Destroyer in relazione a War Machine? Ditecelo nei commenti!