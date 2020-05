Avengers: Endgame, le impressionanti stealth suit di Captain America e Iron Man

Nei numerosi film dedicati ai supereroi Marvel ne abbiamo viste di tutti i colori per quanto riguarda costumi ed armature ma, anche se le storyline di Captain America ed Iron Man sembrano essersi concluse con Endgame, un fan ha voluto aggiungere il suo tocco personale ai due personaggi.

Nella fan art proposta dall'account @bestofstony possiamo vedere uno Steve Rogers decisamente più oscuro, in un vestiario che ricorda quello delle forze militari impegnate in missioni segrete e stealth. Il design sembra essere quello del costume per il regno quantico, ma la colorazione è stata portata all'estremo opposto e il risultato in qualche modo ricorda il Captain America di Infinity War.

Anche Iron Man mostra il suo lato più dark, con un'armatura nera e lucente, che incute un certo timore e lo avvicina al collega Black Panther. C'è da dire che l'eroe interpretato da Robert Downey Jr. ha cambiato veramente moltissime armature nel corso della sua lunga storia, ma forse non si era mai avvicinato a qualcosa del genere. Soprattutto negli ultimi film, lo abbiamo visto con indosso varianti del costume classico rosso e giallo.

Cosa ne pensate dei costumi proposti? Sarebbe stato interessante vederli in scena, magari per una missione notturna? I due eroi rientrano nella vostra classifica degli Avengers più forti? È possibile vederli in una versione ancora più alternativa, grazie al poster di Endgame stile fumetto degli anni '60.