In Avengers: Endgame ci sono importanti Easter egg non ancora trovati

Si potrebbe pensare che Avengers: Endgame sia stato analizzato ormai in ogni suo aspetto, e che i fan che lo hanno visto e rivisto sappiano ormai tutto sul film. Ci sono però, a quanto pare, ancora dei particolari importanti che sono sfuggiti a tutti.

Sono stati gli stessi registi del film, Joe e Anthony Russo, a rivelarlo durante un AMA (Aske Me Anything) su Reddit, in cui hanno risposto a domande e curiosità dei fan.

Come in tutti i film del Marvel Cinematic Universe, anche in Endgame sono disseminati numerosi Easter Egg. Se alcuni sono in bella mostra per un occhio minimamente allenato, altri invece sono estremamente difficili da trovare. E alla domanda di un fan, che chiedeva se in Avengers: Endgame ci fossero "importanti Easter Egg che ancora non sono stati scoperti", i fratelli Russo hanno laconicamente risposto "Sì".

Torna così alla mente il caso di Guardiani della Galassia, quando il regista James Gunn parlò di un unico, enorme Easter Egg sfuggito a tutti, scatenando tra gli appassionati una caccia al tesoro grazie al Blu-Ray del film. Ora che anche Endgame è disponibile per l'home video (in Italia arriverà il 14 agosto in versione digitale e il 4 settembre in formato fisico), potrebbe succedere la stessa cosa, con i fan a scrutare il film fotogramma per fotogramma per giornate intere.

Tra gli altri argomenti affrontati dai fratelli Russo su Reddit ci sono anche la chiamata di Kevin Feige per invitarli a dirigere gli ultimi due Avengers e il motivo dell'eliminazione di una scena in Avengers: Endgame.