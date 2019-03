Avengers: Endgame, 'uno dei responsi più incredibili di sempre' dopo i test screening

Dopo i nuovi poster promozionali di Avengers: Endgame, torniamo ancora a parlare del film evento del 2019, conclusione attesissima e di preannunciata epica della Infinity Saga, che stando alle dichiarazioni di uno dei due registi, Joe Russo, a quanto pare ha avuto "il miglior responso di sempre ai test screening".

Parlando infatti con BoxOfficePro, il regista ha parlato del trascorso suo e del fratello nel mondo della commedia televisiva, tra Arrested Development e Community, spiegando anche: "Abbiamo trascorso decenni a spremere delle storie comedy con molti, molti personaggi, show che poi si sono dimostrati grandi spettacoli d'insieme, tutti di circa 21 minuti ad episodio. Potremmo chiamarlo Il metodo Russo e vale anche per i film della Marvel".



Continua nel dettaglio: "Cerchiamo di dare densità alla narrazione in modo da rendere il pubblico compulsivo, costretto a guardare, indipendentemente dalla lunghezza. Siamo molto rigorosi riguardo ai punti di narrazione e passiamo mesi in sala di montaggio torcendo e plasmando la narrazione finché non arriviamo al percorso migliore. Siamo molto vigili durante i test screening per capire se siamo sulla strada giusta o se abbiamo preso qualche decisione sbagliata; osserviamo il pubblico e vogliamo qualsiasi tipo di reaction".



E qui arriva il bello: "Con Avengers: Endgame, abbiamo avuto una delle risposte del pubblico migliori dell'intera storia Marvel. Indipendentemente dalla lunghezza, è stato accolto molto positivamente dal pubblico di prova".



Avengers: Endgame uscirà nelle sale il prossimo 24 aprile.