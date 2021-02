Avengers: Endgame, le idee scartate rappresentano spoiler per i film futuri: ecco perché

Per i registi Joe e Anthony Russo lavorare con i Marvel Studios è come essere sotto contratto con la CIA: parlare con la stampa è sempre una sfida, in quanto oltre al fattore 'futuro' bisogna considerare anche quello 'passato'.

Intervenendo al podcast Lights Camera Barstool, infatti, ai Russo è stato chiesto di svelare qualche dettaglio relativo alle tante idee scartate da Avengers: Endgame; cogliendo il conduttore di sorpresa, però, Anthony ha ammesso che:

"Questa è una domanda molto difficile per noi alla quale rispondere, perché tra quelle idee scartate ce ne sono alcune che amiamo tantissimo e che ci appassionano forse più di quelle che avete visto, quindi c'è ancora la possibilità che un giorno possano concretizzarsi. Ecco perché è difficile parlarne pubblicamente."

Il fratello Joe si è espresso più dettagliatamente sul paragone con la CIA, in quanto "c'è sempre bisogno che la tua mente auto-censuri ciò che puoi e non puoi dire a proposito del tuo lavoro".

Del resto di segretezza i Russo dovrebbero saperne qualcosa, avendo preso parte ai due film più blindati della storia del cinema (fino ad ora) con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. E del resto proprio qualche giorno fa i fan hanno avuto la prova che alcune informazioni nella loro testa, alcune 'idee scartate', rappresentano potenziali grandi spoiler per il futuro: nell'episodio 5 di WandaVision è stata mostrata una scena in Wanda Maximoff recupera il corpo di Visione dopo gli eventi di Endgame, ovvero una scena che i Russo avevano quasi incluso nel loro ultimo film come scena post-crediti.