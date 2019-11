Avengers: Endgame, idee alternative per Captain Marvel e la sopravvivenza di Tony Stark

Sulle pagine del libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie, che offre diversi dietro le quinte ufficiali per il film dei fratelli Russo, sono stati rivelati alcuni interessanti dettagli inediti.

Ad esempio, in una versione alternativa di una delle scene finali, possiamo vedere Steve Rogers che si prepara a tornare indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito, ma ad avviare la console al posto di Bruce Banner/Hulk troviamo nientemeno che Tony Stark. Inoltre, come potete vedere voi stessi nell'immagine in calce all'articolo, da notare anche l'assenza di Bucky Barnes e Sam Wilson.

Nel libro non ci sono commenti a corredo dell'immagine, quindi è possibile che si tratti più di una suggestione che di un'idea presa davvero in considerazione. C'è anche la possibilità che il concept sia stato realizzato appositamente per preservare il segreto sul vero destino di Tony, dato che recentemente è stato rivelato che i finali di Cap e Iron Man erano stati decisi prima di Captain America: Civil War.

In aggiunta, sempre dal libro in questione, vi segnaliamo anche una versione alternativa dell'arrivo di Captain Marvel durante la scena della battaglia finale. Come dichiarato dall'artista Jackson Sze:

"Sapevamo che nel film ci sarebbe stato un momento in cui tutte le donne degli Avengers si sarebbero riunite, quindi stavo cercando di pensare ad alcuni modi per far funzionare la sequenza. Quando arriva Captain Marvel, che essendo intergalatticamente potente avrebbe distrutto la nave madre di Thanos, sarebbe stata raggiunta da Pepper Potts, nella sua nuova armatura. La vede, si precipita da lei e cerca di proteggerla da un'altra esplosione della nave. Quindi aumenta i suoi poteri degli scudi di protezione e, mentre viene bombardata, chiama in soccorso tutti gli Avengers disponibili, e a quel punto tutte le donne arrivano e formano un cerchio intorno a Captain Marvel."

