Dopo Avengers Endgame Hulk potrebbe non tornare più nel MCU?

Abbiamo potuto ammirare la forza distruttiva di Hulk in diversi film del MCU, e non c'è dubbio che Mark Ruffalo abbia svolto un buon lavoro nel portare su schermo il ragazzone verde. L'attore non sa però se avremo occasione di rivederlo in azione o se la sua storia si è chiusa con Avengers Endgame.

A dire il vero Ruffalo non ha un buon rapporto con gli spoiler, visto che in quanto a divulgare informazioni riservate fa a gara solo con Tom Holland. Quindi è difficile dire se gli sia stato imposto il silenzio dai piani alti, ma quando il presentatore britannico gli ha chiesto se potremo rivedere Hulk prossimamente, ha risposto:

"Non lo so. La questione dovrebbe essere chiusa e quella dovrebbe essere la conclusione "

L'attore si è poi coperto la bocca ironicamente, per non far trapelare altre informazioni. Ovviamente, il riferimento è ad Endgame, film conclusivo dell'epopea degli Avengers. Pur non avendo avuto un film stand-alone vero e proprio, l'Hulk di Ruffalo ha portato a compimento un arco narrativo piuttosto interessante. Negli ultimi film lo abbiamo visto giungere ad una sorta di compromesso tra la sua parte umana e la sua parte più spaventosa, sintomo che la sua storia potrebbe dirsi conclusa definitivamente. Inoltre, anche la love story con Black Widow è arrivata al capolinea, anche a causa del sacrificio compiuto dall'eroina interpretata da Scarlett Johansson.

Forse è l'ora di lasciar andare il personaggio. Certo, è un peccato, perché se Engame è il film meglio recensito del 2019 forse è anche un po' merito suo e delle sue parti comiche. In attesa di novità possiamo dare un'ultima occhiata ad Hulk in compagnia di un particolare personaggio, in una scena eliminata da Endgame.

Cosa ne pensate? Hulk meriterebbe un ritorno in grande stile? Magari con un film indipendente?