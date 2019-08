Avengers: Endgame, Hayley Atwell è soddisfatta del film e della sua Peggy Carter

Dopo aver esordito in Captain America: Il primo Vendicatore, la Peggy Carter di Hayley Atwell è subito diventato uno dei personaggi secondari più amati del MCU tanto da ritagliarsi uno spazio da protagonista nella serie tv andata in onda per due stagioni su ABC.

Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

A compimento dell'arco narrativo suo e di Steve Rodgers, Peggy è comparsa a sorpresa nella scena finale di Avengers: Endgame in cui la vediamo ballare insieme a un Cap finalmente felice e realizzato nel passato, dove è tornato per riportare le Gemme dell'Infinito che avevano "rubato" per sconfiggere Thanos.

"Mi sento davvero soddisfatta. E' stato molto bello, e credo che abbiano concluso Endgame magnificamente" ha detto la Atwell durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter. "Mi è sembrato il finale perfetto per quella storia. Sono un'attrice di teatro di formazione classica e perciò voglio cimentarmi in ruoli impegnativi per le attrice teatrali. E' qualcosa a cui ho sempre aspirato. Mi sento fortunata per averla interpretata, ma lei è solo uno degli aspetti della mia carriera. E' una delle parti che ho interpretato."

"Ogni progetto a cui ho partecipato l'ho scelto perché ho visto nel personaggio qualcosa di stimolante da esplorare" ha proseguito l'attrice. "Le parti da protagonista richiedono molta concentrazione e passione, ma lo stesso impegno è richiesto anche da ruoli come Peggy Carter o Rebecca West in Romesholm sul palco, che ho appena finito. E' la stessa curiosità di scoprire il mondo di ogni personaggio."

La Hayley ha poi parlato del grande impatto che avuto su di lei il MCU nonostante le piccole parti che avuto negli ultimi progetti: "La cosa straordinaria è che per me è stato un lavoro di un paio di giorni. Fai mezzo pomeriggio in Endgame e poi sei in studio un paio d'ore per What...If? perché questo franchise è amato da molti fan. E' molto più grande rispetto al tempo che ha impegnato della mia vita, il che è una cosa davvero notevole."

Avengers: Endgame è ora disponibile in Italia in formato digitale e si appresta a debuttare in versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD il prossimo 4 settembre. Per saperne di più potete leggere i dettagli dell'edizione home video di Endgame.