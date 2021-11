Avengers: Endgame, Gwyneth Paltrow con Chris Evans e Chris Pratt nell'inedito scatto

La star del Marvel Cinematic Universe, Gwyneth Paltrow, ci ha regalato una splendida nuova foto dietro le quinte di Avengers: Endgame. In un momento di nostalgia l’attrice ha condiviso uno scatto su Instagram insieme a Chris Evan e Chris Pratt.

Riprendendo dopo il finale di Avengers: Infinity War, Endgame ha affrontato le conseguenze dello schiocco di Thanos (Josh Brolin) che ha decimato metà della vita nell'universo. Convinti che non potevano fare nient'altro per correggere la situazione, i Vendicatori sopravvissuti hanno trascorso il loro tempo di inattività in modo diverso. Per Tony Stark (Robert Downey Jr.), ciò significava abbandonare completamente il suo ruolo di supereroe e concentrarsi sulla costruzione della sua famiglia. Ha quindi sposato Pepper Potts, proprio come avevano pianificato prima della decimazione, e insieme hanno avuto una figlia, Morgan (Lexi Rabe). Robert Downey Jr. non voleva girare la sua scena finale in Avengers Endgame, visto che alla fine il suo Iron-Man si è sacrificato per il bene dell'umanità.



Avengers: Endgame è probabilmente il film più importante di tutti i tempi per gli amanti del MCU. La portata del film e l'enorme quantità di star sullo schermo lo hanno reso un colosso della cultura pop che passerà alla storia. Una delle parti migliori è stata vedere personaggi che non avevano mai interagito prima incontrarsi e scherzare l'uno con l'altro dentro e fuori dal set.



Sfortunatamente, non abbiamo mai visto Captain America di Chris Evans, Pepper Potts di Gwyneth Paltrow e Star-Lord di Chris Pratt condividere un momento insieme sullo schermo nel finale di Avengers ma Paltrow ci ha regalato uno scatto dietro le quinte che potete vedere in calce alla notizia catturato in un momento di pausa dalle riprese. Tre anni dopo l'uscita del film si scopre anche che Kevin Feige desiderava un finale diverso per Avengers Endgame.