Avengers Endgame guida i Teen Choice Awards 2019, ecco tutti i vincitori

Nella notte del 12 agosto si sono tenute le premiazioni dei Teen Choice Awards 2019. Presenziati da Lucy Hale e David Dobrik, i premi sono andati a gran parte dei blockbuster usciti nel corso dell'anno. Vediamo insieme la lista, che ha visto trionfare soprattutto Avengers Endgame.

Choice Action Movie

Avengers: Endgame

Choice Action Movie Actor

Robert Downey Jr. – Avengers: Endgame

Choice Action Movie Actress

Scarlett Johansson – Avengers: Endgame

Choice Sci-Fi/Fantasy Movie

Aladdin

Choice Sci-Fi/Fantasy Movie Actor

Will Smith – Aladdin

Choice Sci-Fi/Fantasy Movie Actress

Naomi Scott – Aladdin

Choice Drama Movie

*WINNER: After

Choice Drama Movie Actor

Hero Fiennes Tiffin – After

Choice Drama Movie Actress

Josephine Langford – After

Choice Comedy Movie

Crazy Rich Asians

Choice Comedy Movie Actor

Noah Centineo – The Perfect Date

Choice Comedy Movie Actress

Laura Marano – The Perfect Date

Choice Movie Villain

Josh Brolin – Avengers: Endgame

Choice Summer Movie

Spider-Man: Far From Home

Choice Summer Movie Actor

Tom Holland – Spider-Man: Far From Home

Choice Summer Movie Actress

Zendaya – Spider-Man: Far From Home

Come potete vedere, a trionfare sono stati soprattutto i protagonisti dei più recenti cinecomic targati Marvel Studios: Robert Downey Jr, con la sua performance di commiato in Avengers Endgame, ha trionfato come miglior attore, mentre a Tom Holland è andato il premio come miglior attore in un film estivo grazie alla sua interpretazione di Peter Parker in Spider-Man: Far From Home; stessa sorte a Zendaya, come attrice protagonista.

Miglior villain dell'anno è, neanche a dirlo, il possente Thanos di Josh Brolin.