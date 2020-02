Avengers: Endgame guida la classifica dei film più amati dagli spettatori nel 2019

Rotten Tomatoes ha indetto un nuovo sondaggio per stilare la classifica dei film più amati dagli spettatori nel corso del 2019, che come facilmente prevedibile è risultato in un primo posto di Avengers: Endgame.

Con un incasso di oltre 2,8 miliardi di dollari e un Audience Score del 90%, il film-evento dei Marvel Studios è riuscito a conquistare pubblico e critica di tutto regalando un finale coi fiocchi alla prima grande macrofase del MCU, l'Infinity Saga che accompagna il pubblico delle sale da ben 12 anni.

Al secondo posto troviamo invece la grande sorpresa degli Oscar 2020: l'acclamato Parasite di Bong Joon-ho è stato infatti preferito a C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Knives Out di Rian Johnson e Jojo Rabbit di Taika Waititi. Nel resto della lista c'è spazio anche per The Lighthouse, l'atteso film di Robert Eggers ancora inedito in Italia, e per l'adattamento di Piccole Donne ad opera di Greta Gerwig.

Di seguito vi riportiamo la classifica completa:

Avengers: Endgame Parasite C'era una volta a Hollywood Knives Out Jojo Rabbit 1917 John Wick 3 - Parabellum The Lighthouse Piccole Donne Storia di un matrimonio

Siete d'accordo con i risultati del sondaggio? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Endgame e Parasite, lo ricordiamo sono risultati anche i film meglio recensiti del 2019 rispettivamente nelle categorie "Wide release" e "Limited release".