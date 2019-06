Avengers: Endgame, guardate la splendida tuta Iron Patriot di War Machine!

Grazie ad una nuova statuetta realizzata da Iron Studios per Avengers: Endgame possiamo dare uno sguardo da vicino alla bellissima Iron Patriot, la tuta sfoggiata da War Machine nello scontro finale con Thanos.

Nella miniatura di War Machine, le cui immagini vi riportiamo in calce alla notizia, vediamo anche Rocket a rappresentare il momento in cui i due emergono dalle ceneri del quartier generale degli Avengers insieme ad Ant-Man e Hulk per affrontare Thanos un'ultima volta.

Come potete vedere le foto ci permettono di osservare la nuova tuta di War Machine nel dettaglio, anche perché in Avengers: Endgame è sta mostrata in mezzo al trambusto della battaglia. Inoltre questa versione ufficiale differisce molto dalle tonalità scure della versione mostrata nel film dei fratelli Russo.

Giunto al capitolo finale dell'Infinity Saga, il Marvel Cinematic Universe si prepara a chiudere ufficialmente la turbolenta fase 3 con l'uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home, nuovo capitolo dell'arrampicamuri interpretato da Tom Holland che avrà l'arduo compito di raccontare il lutto post Endgame. Il film, in arrivo in Italia il prossimo 10 luglio, introdurrà il Mysterio di Jake Gyllenhaal e con lui anche il concetto di Multiverso, che potrebbe rappresentare una delle componenti fondamentali della fase 4 del MCU. Qui trovate l'ultimo trailer di Spider-Man: Far From Home.