Avengers: Endgame, guardate il piano degli sceneggiatori per i viaggi nel tempo!

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno avuto un gran da fare per organizzare per filo e per segno i vari viaggi del tempo dei vendicatori, e le foto delle loro lavagne di lavoro ne sono testimoni.

Durante la loro ospitata al Comic-Con di San Diego, infatti, Markus e McFeely hanno condiviso con i fan i loro metodi per stare dietro all'intricata trama di viaggi nel tempo del film-evento targato Marvel Studios: come potete vedere in calce alla notizia, la prima foto mostra i momenti chiave della pellicola (occhio agli spoiler se non avete visto il film) mentre nella seconda vediamo le ambientazioni del film divise tra realtà, tempo, e Gemme dell'Infinito.

Il film dei fratelli Russo è da poco uscito in edizione home video negli Stati Uniti e si prepara ad arrivare anche in Italia il prossimo 14 agosto negli store digitali e il 4 settembre nei negozi. Qui trovate tutti i dettagli sulla versione home video di Endgame, nella quale ci saranno le sei scene eliminate e il commento audio dei registi e degli sceneggiatori.

