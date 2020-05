Avengers: Endgame, guardate il fantastico poster stile fumetto anni '60

Prima di diventare eroi cinematografici gli Avengers conducevano le loro epiche imprese sulla carta dei fumetti, e un fan ha voluto ricordarlo a tutti con una reinterpretazione del poster di Avengers: Endgame.

"Un sacco di persone mi hanno chiesto di fare questo poster e alla fine ho trovato il tempo di farlo. Mi piace davvero come è venuto! Spero che piaccia anche a voi! Adoro dare a questi personaggi uno stile fico e rétro", scrive John Black su Instagram.

Nella sua immagine ritroviamo tutti gli iconici personaggi di Endgame, ma l'aspetto è quello dei fumetti Marvel che hanno fatto innamorare gli appassionati negli anni '60. Una sorta di nostalgico ritorno al loro stato originale, quindi, mantenendo però tutte le pose viste nella locandina del film.

Via tutti i costumi iper tecnologici, gli effetti di luce fotorealistici e il design moderno: si torna ai capelli impomatati e ai baffetti di Tony Stark, all'elmo alato di Thor, alla maschera di Captain Marvel e ai tratti tipici dei comics americani del passato. Forse l'unico a non aver subito grandi cambiamenti è Thanos, che risulta sempre un'inquietante (e ineluttabile) presenza sullo sfondo, dotata dello stesso look.

Cosa ne pensate del nuovo/vecchio poster? Quali personaggi del film sono rimasti fedeli al fumetto? Intanto abbiamo scoperto che in Endgame è presente un easter egg che indica la presenza di un altro Capitan America e un riferimento alle origini di Black Widow