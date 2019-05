Avengers: Endgame, guardate l'emozionante video "We are the Champions"

Con i fan dei Marvel Studios che hanno lanciato un hashtag per convincere il pubblico a tornare a vedere Avengers: Endgame per superare Avatar, su YouTube è diventato virale un video che potrebbe riaccendere l'hype in chi ha visto il film una volta sola, o in chi ancora non è andato al cinema.

Il filmato, che come al solito potete comodamente visionare in calce all'articolo, utilizza clip da tutti i 22 film del Marvel Cinematic Universe usciti finora, includendo anche alcuni spezzoni del prossimo Spider-Man: Far From Home.

Ora che i fan conoscono il mondo Marvel post-Endgame, il video di tre minuti, che offre uno sguardo sorprendentemente toccante sui personaggi, raggiunge effetti nostalgia ancora più alti ripercorrendo gli undici anni della Infinity Saga.

Per quanto riguarda il futuro, tutto il mondo è in attesa di scoprire i piani di Kevin Feige per la misteriosa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: il presidente dei Marvel Studios ha promesso una produzione maggiormente diversificata, che oltre a Black Widow - le cui riprese sono appena iniziate in Norvegia - includerà molto probabilmente anche Doctor Strange 2, The Eternals, Shang-Chi, Black Panther 2, Captain Marvel 2, un eventuale Spider-Man 3 e ovviamente le quattro serie televisive per Disney+, ovvero Falcon & The Winter Soldier, WandaVision, Occhio di Falco e Loki.

Ovviamente, con l'accordo Disney-Fox, Feige sarà libero di introdurre nel MCU anche i Fantastici Quattro, gli X-Men e tantissimi altri personaggi i cui diritti appartenevano alla 20th Century Fox.

