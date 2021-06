Avengers: Endgame, guardate questo concept alternativo di War Machine

Nonostante siano passati oltre due anni dalla sua uscita al cinema, continuano ad emergere dal web dei dettagli e dei concept inediti dedicati ai personaggi di Avengers: Endgame. L'ultimo stavolta si concentra su War Machine e la sua armatura che avrebbe potuto essere leggermente diversa da quella poi vista effettivamente nelle sale.

A rivelare il nuovo concept alternativo di War Machine è stato come sempre Phil Saunders tramite il suo account ufficiale su Instagram; in didascalia ha quindi aggiunto: "Una versione alternativa della mkVI di War Machine per Avengers: Endgame. Questa si sarebbe trasformata in quella che alla fine divenne la mkII di Iron Patriot alla fine del film, quindi una sfida alla sensibilità di Adi Granov".

Il personaggio di Rhodey, interpretato fin da Iron Man 2 da Don Cheadle, è comparso nuovamente in The Falcon and the Winter Soldier e lo rivedremo nel prossimo Armor Wars. Lo stesso Don Cheadle qualche tempo fa ha concesso un'intervista a ET Online, rivelando quando inizieranno le riprese di Armor Wars, oltre a esprimere la sua eccitazione per avere la sua serie televisiva su Disney+.

"Sarà fantastico. Avremo davvero la possibilità di esplorare un sacco di cose su James Rhodes. Voglio dire, guardate quello che abbiamo fatto finora, c'è ancora molto da esplorare. Inizieremo le riprese tra un paio di mesi e vedremo" ha detto l'attore. Le riprese dovrebbero essere già in corso.

La morte di Tony Stark è un evento che ha sconvolto i fan e con cui anche i personaggi che sono sopravvissuti a Thanos devono fare i conti. Lo abbiamo visto in Spiderman: Far From Home con il giovane Peter Parker e adesso esploreremo le conseguenze di quella morte anche nella serie Armor Wars.

Non sappiamo se James Rhodes diventerà il prossimo Iron Man in Armor Wars voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!