Avengers: Endgame, guardate gli auguri di compleanno di Robert Downey Jr. a Josh Brolin

Ieri 12 febbraio è stato il compleanno di Josh Brolin, che nel Marvel Cinematic Universe ha interpretato Thanos, il grande villain dell'Infinity Saga che dopo diverse apparizioni nel corso degli anni ha avuto un ruolo predominante in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Per l'occasione Robert Downey Jr., interprete di Iron Man, è comparso sulla sua pagina Instagram condividendo un video dal dietro le quinte dell'ultimo film dei fratelli Russo, risalente al giorno di riprese della scena della battaglia finale. Il filmato include la partecipazione della maggior parte delle star dei Marvel Studios, inclusi Tom Holland, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Chris Evans, Evangeline Lilly, Mark Ruffalo e perfino il regista Anthony Russo: all'epoca, tutti fecero una piccola pausa per cantare buon compleanno a Brolin.

Curiosamente, sia il futuro di Thanos che quello di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe appare incerto: secondo quanto riferito - ma mai confermato ufficialmente - entrambi infatti potrebbero tornare in futuro, con Iron Man rumoreggiato per un cameo in Black Widow (il film è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War) e Thanos papabile numero uno per un cameo ne Gli Eterni (il villain è figlio di una coppia di Eterni).

Inoltre, per Tony Stark si era parlato anche di un ruolo nella serie televisiva What If ...?, che arriverà nel 2021: dato che lo show animato si divertirà ad immaginare universi paralleli e situazioni ipotetiche con episodi autoconclusivi, l'idea di una puntata all'insegna del "cosa sarebbe successo se Tony Stark fosse sopravvissuto agli eventi di Endgame" è fin troppo succosa per lasciarsela sfuggire.

