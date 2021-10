Avengers: Endgame, il momento 'girl power' fu modificato perché 'troppo ruffiano'

Il momento del team-up tutto al femminile è stato ed è ancora uno dei passaggi più discussi di Avengers: Endgame, tra chi applaude i Russo per la gestione della cosa e chi, invece, accusa l'intera sequenza di essere forzata e poco naturale. Un problema, quest'ultimo, che gli Studios stessi si posero in fase di post-produzione.

Stando a quanto rivelato nel libro The Story o Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (lo stesso ad averci svelato la riluttanza di Robert Downey Jr. nel girare la scena finale), infatti, la scena fu pesantemente modificata in post-produzione in modo da apparire più naturale di quanto risultasse nella sua versione iniziale.

"Quando Avengers: Endgame entrò in fase di post-produzione l'entusiasmo per quella sequenza scemò in un momento più riflessivo. La produttrice Trinh Tran ammise: 'Ci fu questa preoccupazione per il fatto che potesse risultare un po' ruffiana. Temevamo che la gente avrebbe potuto pensare che avessimo messo lì quella scena tanto per metterla. Questo fu il dubbio che si instaurò nelle nostre menti'" si legge nel libro.

La scena fu quindi modificata in modo da dividere Captain Marvel e socie in gruppi più piccoli in modo da far apparire più graduale e naturale la cosa. Missione compiuta? Diteci la vostra nei commenti! A proposito del film conclusivo della Fase 3, intanto, ecco chi fu la star più pagata di Avengers Endgame.