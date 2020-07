Avengers: Endgame, il geniale video della battaglia finale in forma di videogame anni '90

A più di un anno di distanza dall'uscita al cinema, l'epica battaglia finale di Avengers: Endgame continua ad affascinare i fan, che la considerano quasi all'unanimità una conclusione perfetta. I più creativi la ripropongono in tutte le salse, e una delle versioni più recenti la immagina in forma di videogioco vintage.

Il filmato che circola su YouTube, e che si può vedere anche in calce alla news, mostra infatti lo spettacolare scontro finale con Thanos, destinato a decidere le sorti dell'umanità, come se fosse un videogame in 16 bit, con una grafica in bassa risoluzione tipica delle sale gioco degli anni '80 e '90.

Sono rappresentati tutti i momenti chiave della battaglia degli Avengers: Scarlet Witch che affronta Thanos, Spider-Man che cerca di salvare il Guanto, l'entrata in scena di Captain Marvel e così via. Verso la fine, immancabilmente, assistiamo anche all'eroico sacrificio di Iron Man, e subito dopo al suo funerale.

Se Avengers: Endgame fosse uscito all'epoca del Super Nintendo, o di una console analoga, un videogame ispirato al film sarebbe in effetti stato molto simile a ciò che si vede nel filmato.

Il video, pubblicato sull'account YouTube di Mr Sunday Movies, è in realtà indicato come "parte II": la prima parte, che mostra l'inizio della battaglia con Captain America, Iron Man e Thor contro Thanos, era stata pubblicata a giugno del 2019, poco dopo l'uscita del film.

