Avengers Endgame, le Gemme dell'Infinito non esistono più, conferma Marvel

Le Gemme dell'Infinito hanno costituito un elemento fondamentale per tutti i film del Marvel Cinematic Universe, e con Avengers: Endgame abbiamo visto lo spietato Thanos sbarazzarsene una volta per tutte... o quasi.

Nel film l'ineluttabile villain distrugge le Gemme dopo aver portato a termine il suo piano malefico, per impedire che qualcuno le usasse di nuovo o che lui stesso fosse tentato ad usarle ancora. Thanos ha pensato proprio a tutto pur godersi il meritato pensionamento senza ulteriori problemi. Successivamente gli Avengers riescono ad ottenere le Gemme grazie al Regno Quantico, ma alla fine Captain America riporta tutto alla normalità.

Ciò significa che nella realtà del MCU i preziosi artefatti non esistono più, e ora ne abbiamo la conferma definitiva grazie ad una serie di immagini animate diffuse dall'account ufficiale Marvel. Come potete notare qui sotto, a ciascuna Gemma vengono associati gli oggetti che le contenevano, i film in cui sono apparse e lo status attuale di "distrutta".

Non le rivedremo in futuro quindi, a meno di particolari artifici narrativi, e ciò chiude per sempre lo spiraglio lasciato aperto dai registi Joe e Anthony Russo, quando rivelarono che "Thanos ha solamente ridotto le Gemme ad un livello atomico". Probabilmente è davvero giunto il tempo di andare avanti e trovare nuovi metodi per unire gli eroi del MCU.

Nel frattempo è passato un anno dal ritorno di Endgame al cinema, ma i registi non si stancano mai di parlare della loro opera e hanno recentemente paragonato gli effetti speciali del film a quelli di Star Wars.