Avengers: Endgame e Game of Thrones 8 nominati ai World Soundtrack Awards 2019

I fratelli Russo hanno definito da Oscar la colonna sonora di Alan Silvestri per Avengers: Endgame, ed ecco che il compositore fa un primo passo verso gli Academy Awards.

Nella notte infatti sono state rivelate le nomination ai World Soundtrack Awards 2019, e Silvestri comprare nella categoria più importante, quella del miglior compositore dell'anno, con le musiche di Endgame che si contenderanno il premio con quelle di Se La Strada Potesse Parlare, Hellboy, Spider-Man: Un Nuovo Universo e Dragon Trainer 3.

Tra gli altri nominati anche Lady Gaga per A Star Is Born e ovviamente anche l'immancabile Game of Thrones nella sezione televisiva.

La cerimonia ufficiale che si terrà a Gent, in Belgio, il 18 ottobre prossimo e presenterà anche una selezione delle opere di Marco Beltrami eseguite dall'orchestra filarmonica di Bruxelles e dirette dal direttore musicale del Film Fest Gent Dirk Brossé.

Qui sotto tutte le nomination:

Best Film Composer of the Year

Nicholas Britell: “If Beale Street Could Talk”

Daniel Pemberton: “Spider-Man: Into The Spiderverse”

John Powell: “How to train Your Dragon: The Hidden World”

Alan Silvestri: “Avengers: Endgame”

Benjamin Wallfisch: “Hellboy”

Best Television Composer of the Year

Kris Bowers: “When They See Us” (Season 1), “For the People” (Season 2), “Black Monday” (Season 1), “Warriors of Liberty City” (Season 1)

Ramin Djawadi “Game of Thrones” (Season 8), “Jack Ryan” (Season 1)

Murray Gold “Years and Years” (Season 1), “Gentleman Jack” (Season 1)

Hildur Guðnadóttir “Chernobyl”, “Ófærð” (“Trapped” – Season 2)

Jeff Russo “Legion” (Season 3), “The InBetween” (Season 1), “The Act” (Season 1), “The Umbrella Academy” (Season 1), “Star Trek: Discovery” (Season 2), “Counterpart” (Season 2), “Channel Zero” (Season 4), “Snowfall” (Season 2)

Best Original Song written directly for a Film

“Requiem for a Private War” da “A Private War” scritta e interpretata da Annie Lennox

“Shallow” da “A Star is Born” scritta da Lady Gaga, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando, Mark Ronson, interpretata da Lady Gaga e Bradley Cooper

“Sunflower” da “Spider-Man: Into the Spider-Verse” scritta da Swae Lee (Khalif Brown), Louis Bell, Post Malone (Austin Post), Billy Walsh (William Walsh), Carter Lang, Carl Rosen, interpretata da Post Malone, Swae Lee

“The Place Where Lost Things Go” da “Mary Poppins Returns” scritta da Marc Shaiman interpretata da Emily Blunt

“When a Cowboy Trades his Spurs for Wings” da “The Ballad of Buster Scruggs” scritta da David Rawlings, Gillian Welch e interpretata da Willie Watson, Tim Blake Nelson

Noi di Everyeye.it siamo stati fra i primi, addirittura prima degli Oscar 2019, a citare Avengers: Endgame e Academy Awards nella stessa frase: voi cosa ne pensate?