Avengers: Endgame, ecco il funerale di Iron Man in una nuova immagine dietro le quinte

A più di due anni di distanza dall'uscita di Avengers: Endgame, continua ad arrivare in rete del materiale inedito tratto dal film crossover di Anthony e Joe Russo campione di incassi nei cinema di tutto il mondo. Stavolta, possiamo dare un'occhiata al dietro le quinte di una delle scene più commoventi della pellicola: il funerale di Iron Man.

Stiamo parlando di una delle scene conclusive di Avengers: Endgame, quella dove tutti gli eroi dell'Universo Marvel si riuniscono per dare l'estremo saluto a Tony Stark, sacrificatosi per distruggere Thanos e porre fine alla "guerra dell'infinito". L'immagine ci offre la vista stupenda da dietro la ripresa della sequenza del funerale dove possiamo vedere le sponde del fiume che fa da location alla scena con tutti gli eroi filmati dalla macchina da presa posta davanti a loro. Ricorderete anche come - per preservare la segretezza di tale scena - a Tom Holland venne detto che si trattava della scena di un matrimonio (!).

La sequenza in questione aveva due significati ben precisi: prima di tutto vedere gli eroi del Marvel Cinematic Universe pagare il loro tributo a Tony Stark per il suo sacrificio venendo a sapere che aveva una famiglia che ha dovuto lasciare dietro di sé; in secondo luogo, una affermazione di quanto grande sia diventato questo franchise dei Marvel Studios da quando tutto iniziò nel 2008 con il primo Iron Man e tutte le star di Hollywood che si sono unite ad esso nel tempo. Potete guardare l'immagine in calce a questa news.

