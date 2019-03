Avengers: Endgame, i fratelli Russo svelano il segreto dietro il successo del franchise

Durante una recente intervista, i fratelli Russo hanno avuto la possibilità di svelare il motivo principale, per cui i film dei Marvel Studios hanno riscosso un incredibile successo planetario. Un'impresa stratosferica, resa possibile attraverso anni di meticolosa preparazione, magnificamente accolta dal pubblico.

Ebbene sì. Al giorno d'oggi, i film Marvel sono sinonimo di avventure entusiasmanti, in compagnia di alcune delle personalità più influenti ed acclamate del mondo dello spettacolo. Robert Downey Jr., che per oltre un decennio ci ha regalato una delle performance più avvincenti e carismatiche, lo sa bene, venendo quindi considerato uno dei "padri fondatori" del MCU per come lo conosciamo.

Allo stesso modo, i registi Joe ed Anthony Russo hanno permesso al franchise di evolvere, diventando sempre più complesso e stratificato, nel corso di anni di storyline avvincenti e capaci di mescolarsi in più di un occasione.



"Credo che la cosa migliore che la Marvel ha fatto sia l'idea di galvanizzare il pubblico. Assistere ad un film Marvel durante il weekend di apertura, è come andare ad un concerto rock. Vi sono un'energia e un'eccitazione che non potresti ottenere restandotene a casa. Vi è un senso di comunità, in cui le persone esultano, ridono, piangono e seguono la storia in maniera collettiva, attraverso delle dinamiche difficilmente riscontrabili, se non nel franchise di Star Wars. La connessione emotiva è veramente forte per moltissime persone."



Durante questi anni di rinomata carriera in ambito supereroistico, il pubblico si è quindi interfacciato con diverse personalità del mondo dello spettacolo, imparando a conoscere ed amare svariati personaggi, tra cui Iron Man, Captain America, Thor e Hulk. Downey Jr. ha vissuto esperienze in solitaria, così come sorprendenti episodi corali, in compagnia di altrettanti colleghi supereroi. Dopo ben 3 film standalone, egli ha stretto un legame forte e sincero con volti noti dell'industria cinematografica, entrando quindi a far parte di una nuova famiglia.

Il motivo dietro questo successo? Downey Jr. ha solo una risposta ad una simile domanda: Chris Evans, ovvero Captain America in persona! L'attore ne ha parlato approfonditamente in un simpatico colloquio con l'Hollywood Reporter. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"La sua sospensione dell'incredulità, a prescindere da qualsiasi dubbio lui potesse avere, è il motivo per cui tutti questi mondi possono essere realizzati, a cominciare dagli Avengers, passando poi per i Guardiani della Galassia e Black Panther. Molti amano dire che io sia il padre fondatore di tutto questo universo, ma se vogliamo affrontare la cosa da un punto di vista di team building, lui è stato di fondamentale importanza."

Downey Jr. ha quindi proseguito, parlando del profondo legame di amicizia, che gli ha permesso di collaborare con Evans per molti progetti legati al MCU:

"Ho condiviso centinaia di scene con questo tipo. Nessuno ride più di lui, il che mi ha portato spesso a pormi il quesito: "Dovrei essere più divertente?". Ho cercato di spazzare via quel minimo di ansia che potesse esserci. Negli ultimi 10 anni, l'ho visto passare da persona con una terribile ansia sociale, a qualcuno di molto più a suo agio con la propria pelle."



In separata sede, anche Evans ha avuto modo di approfondire un altro aspetto, legato alla popolarità acquisita grazie ai film del MCU, ovvero i celebri Tweet possibilmente diffamatori. A tal proposito, l'interprete di Captain America ha dichiarato di aver sempre ricevuto il sostegno di Kevin Feige (Boss dei Marvel Studios), che ha definito il suo comportamento come "onorevole, nobile e in linea con lo spirito di Cap."

Noi spettatori avremo quindi modo di rivedere entrambi, nuovamente in azione, a partire dal prossimo 24 aprile, giorno in cui Avengers: Endgame approderà finalmente nelle sale.