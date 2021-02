Avengers: Endgame, i fratelli Russo svelano la loro scena preferita: indovinate qual è

I fratelli Russo ha rivelato il loro momento preferito di Avengers: Endgame, e avendo lavorato con il personaggio fin da Captain America: The Winter Soldier la scelta non poteva che ricadere sul Vendicatore interpretato da Chris Evans.

"Probabilmente è quella di Cap e il Martello, perché per noi è stata la chiusura di un cerchio" ha dichiarato Joe Russo al Light Camera Barstool podcast, riferendosi alla scena in cui Cap solleva per la prima volta l'arma di Thor per difenderlo da un attacco di Thanos. "Abbiamo lavorato con quel personaggio per molto tempo ed è stata una grande soddisfazione per lui come personaggio. Evans lo ha interpretato con grande integrità. Quella performance lo rende uno dei personaggi più grandi della storia del cinema, vuoi solo vederlo vincere, capisci cosa intendo? Non puoi che tifare per quel ragazzo. E quel momento ha cambiato le sorti della battaglia, è come Rocky che si alza dal tappeto nel 12esimo round. Ti ispira."

In passato, i registi avevano indicato tra le loro sequenze preferite del film anche quella in cui Rocket e Hulk vanno a reclutare Thor per prendere parte alla missione. "C'è qualcosa di così divertente, ma umano e riconoscibile, in quella scena. E adoro davvero quello che Chris Hemsworth ha fatto con il personaggio. Adoro quella sequenza" aveva spiegato Antohny Russo.

Nel corso della chiacchierata, i Russo hanno anche fornito degli aggiornamenti sul remake live-action di Hercules. Per altre curiosità: James Gunn ha svelato la sua scena preferita di Infinity War.