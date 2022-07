Avengers: Endgame, i fratelli Russo svelano: 'Esiste una versione di quasi quattro ore'

Dopo aver tessuto le lodi di Justice League di Zack Snyder, i fratelli Anthony e Joe Russo in una recente intervista promozionale hanno svelato l'esistenza di una versione da quattro ore di Avengers: Endgame, blockbuster Marvel Studios che è attualmente il secondo maggior incasso di tutti i tempi.

Ad oggi Endgame, capitolo culmine della Infinity Saga, è uno dei cinecomix più lunghi di sempre, con una durata di 3 ore. Alcuni fan della Marvel si sono sempre se il film avesse anche una versione estesa ancora più lungo, e in effetti i Russo, parlando con Wired, hanno rivelato l'esistenza di una versione di Avengers: Endgame di 3 ore e 40 minuti: "Penso che il montaggio più lungo che abbiamo mai avuto per quel film sia stato di circa 3 ore e 40 minuti", ha detto Joe, con Anthony che ha aggiunto: "Se avessimo realizzato un montaggio unico unendo Infinity War ed Endgame in un solo film, probabilmente avremmo superato le sei ore."

Tuttavia i Russo ritengono che l'Avenger: Endgame uscito al cinema sia il loro film in tutto e per tutto, e che non ci saranno mai né una versione estesa né una fantomatica director's cut perché quei quaranta minuti tagliati non aggiungerebbero nulla al resto della storia. "Penso che quei 40 minuti meritino di rimanere per sempre in sala montaggio. Il film che avete visto, quella è la director's cut. Non c'è nient'altro per voi, mi dispiace".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che i Marvel Studios presenteranno il futuro del MCU al Comic Con di San Diego la prossima settimana: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.