Avengers: Endgame, i fratelli Russo rispondono alla teoria del 'vecchio Steve'

Avengers: Endgame è stato uno degli eventi più significativi degli ultimi anni di cinema soprattutto per l'impatto che ha avuto sulla cultura di massa. Nonostante siano passati tre anni dall'uscita della pellicola rimane ancora aperto e non ben chiarito un mistero che coinvolge Steve Rogers.

Nonostante la conclusione del Captain America di Chris Evans non sia stata amata e sostenuta da tutti è stata definita comunque una conclusione degna del personaggio che chiudeva una storia durata quasi 15 anni. Dopo aver svelato una scena inedita tra Steve ed Ant-Man, si è tornato a parlare di uno dei punti più controversi di Avengers: Endgame che mette al centro il passaggio di scudo che avviene tra un anziano Steve Rogers e Sam Wilson.

Negli ultimi anni il pubblico ha avuto la possibilità di capire il percorso di formazione di Sam in The Falcon and The Winter Soldier. In realtà ciò che mette realmente in crisi i fan è il modo in cui Steve sarebbe tornato per consegnare lo scudo all'amico dopo aver deciso di cambiare linea temporale. Molti hanno ipotizzato che il suo ritorno nella linea temporale principale sia avvenuto attraverso l'utilizzo di alcune particelle Pym residue ma ciò non è mai stato confermato. I fratelli Russo hanno tentato di "sciogliere" il nodo. “Una cosa che è chiara di cui io e Anthony abbiamo discusso, non so se ne abbiamo discusso pubblicamente, è Cap avrebbe dovuto tornare indietro alla linea temporale principale. È qualcosa che, sì, sarebbe stato in una realtà secondaria, ma sarebbe dovuto tornare indietro nella linea temporale principale per dare quello scudo a Sam Wilson" hanno chiarito.

All'uscita del film, Chris Evans ha ammesso di essere fiero di una particolare scena di Avengers: Endgame. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!