Avengers: Endgame, i Russo la toccano piano: 'Mai più un debutto così al box office'

Sono pochi i film a ventare un record d'incasso come Avengers: Endgame, pellicola del 2019 dei fratelli Russo. Secondo i due, nessun'altra sarà in grado di farlo più: nel primo weekend dal suo rilascio, Avengers: Endgame ha guadagnato $1.2 miliardi di dollari. Una cifra esorbitante e decisamente mai vista prima.

In una recente intervista per Variety, Joe e Anthony (Russo) hanno parlato proprio di questo, definendo il fenomeno come "l'apice dell'era cinematografica di allora". Aggiungono anche che "si poteva percepire l'aria cambiare" - e l'aria è di certo cambiata... basti pensare alla catastrofe epidemica che ci ha colpiti. I suoi effetti sul cinema si fanno ancora sentire, con il COVID-19 che ormai mina possibili futuri incassi: è infatti cresciuta esponenzialmente la popolarità dello streaming. I fratelli non escludono però la possibilità, nel giro di qualche anno, di un ritorno di fiamma verso le sale e di un (conseguente) guadagno come quello del 2019. Che sia Avengers: Secret Wars il film ad ottenerlo?

Non si può sapere, ma alcuni membri del cast hanno già fatto qualche congettura: ad esempio, le dichiarazioni di Mark Ruffalo su Avengers: Secret Wars presagiscono un film ancora più grande di Endgame. In particolare, nonostante per l'attore sia davvero difficile superare Endgame, non esclude la possibilità che la Marvel riesca a vincere il proprio record.