Avengers: Endgame, i fratelli Russo interrompono il dominio di Cameron, Spielberg e Lucas

Mentre sul palco del Comic-Con Kevin Feige annunciava che in qualche giorno Avengers: Endgame avrebbe superato il record di Avatar, Variety nel frattempo ha lanciato l'ufficialità: il film-evento dei Marvel Studios è diventato il re del box office di tutti i tempi.

Se gli oltre 2,78 miliardi di dollari incassati dal film possono essere analizzati attraverso diverse prospettive, tra cui quella del tasso d'inflazione, una curiosità lanciata dal giornalista Scott Mendelson indica inequivocabilmente che i fratelli Russo sono entrati di prepotenza nella storia della settima arte.

Come fa notare il giornalista di Forbes, infatti, è la prima volta da 42 anni che il più grande incasso di tutti i tempi (senza contare l'inflazione, chiaramente) non è un film diretto da James Cameron, Steven Spielberg o George Lucas, nomi che non hanno di certo bisogno di presentazione nel panorama cinematografico.

Dopo il primo grande record firmato da Lo Squalo - film considerato da molti il primo vero e proprio Blockbuster - e i successivi sorpassi ad opera di Guerre Stellari, E.T. l'extraterrestre, Titanic e Avatar, il primo posto di sempre al botteghino ora è infatti mano ai cineasti del momento, Joe e Anthony Russo.

James Cameron avrà comunque diverse occasioni per tornare in cima a questa speciale classifica, come ha ricordato lo stesso Kevin Feige sul palco del Comic-Con: dal 2021 in poi, infatti, è previsto l'arrivo di ben 4 sequel di Avatar.