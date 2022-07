Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno ignorato i consigli di Jon Favreau su Iron Man!

I registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo, hanno scelto di ignorare il consiglio di Jon Favreau quando hanno deciso il destino di Iron Man/Tony Stark nel blockbuster MCU. La rivelazione arriva direttamente dai fratelli Russo a Vanity Fair, i quali hanno raccontato che Favreau era inizialmente contrario all'idea dei Russo.

"Parte della pressione è venuta da Jon Favreau, che ci ha chiamato dopo aver letto la sceneggiatura. E ci ha detto 'Uccidete davvero Iron Man?'" ha dichiarato Anthony Russo.



Joe Russo ha aggiunto:"Ricordo che camminava sull'angolo di un palco al telefono al telefono con Favreau che cercava di dissuaderlo. Lui è tipo da 'Non puoi farlo, devasterà le persone, e non vorrai che sai, escano dal cinema e si mettano nel traffico'". I fratelli Russo hanno anche ammesso che esiste una versione di quattro ore di Avengers: Endgame.



Jon Favreau è stato il primo regista del Marvel Cinematic Universe, dirigendo nel 2008 Iron Man. Dopo aver diretto il sequel nel 2010, Favreau si è dedicato alla serie tv dello Star Wars Universe, The Mandalorian.

Qualche mese fa Favreau ha dichiarato di aver iniziato a scrivere alcuni episodi di The Mandalorian prima ancora di firmare il contratto con Lucasfilm:"Quando sono stato ufficialmente assunto avevo già scritto i primi quattro episodi, credo".



Su Everyeye potete rileggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, diretto dai fratelli Russo.