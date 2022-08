Avengers Endgame, Kevin Feige voleva uccidere anche Cap e Thor oltre a Iron Man

Il San Diego Comic Con ha portato molte novità ai fan, come la rivelazione dei piani per la fase 5 del MCU, che vedrà il ritorno della squadra degli Avengers. Nel frattempo arrivano però anche voci circa i programmi originali per Endgame: sembra che nel primo pitch Feige avesse proposto qualche morte in più.

Come sappiamo, al termine di Endgame, i fan hanno detto addio a Tony Stark e Natasha Romanoff, personaggi decisamente iconici per il franchise. I fratelli Russo hanno ammesso di aver creato il terreno per preparare gli spettatori ad addii importanti già con Infinity War, perché dopo quel film nessuno dei personaggi principali era più al sicuro. Si è trattato di morti difficili, ma se Kevin Feige avesse fatto a modo suo, probabilmente avremmo salutato molti più protagonisti.

"Kevin ha effettivamente fatto un pitch a un certo punto eliminando tutti gli OG dal tabellone", ha detto Joe Russo nel corso di un'intervista. "Credevamo che fosse troppo aggressivo e che il pubblico non sarebbe stato in grado di elaborare ciò, e che scegliere solo uno o due personaggi da sacrificare durante il film avrebbe potuto darci momenti durante la proiezione in cui l'azione si interrompe e si poteva avere una catarsi emotiva per poi proseguire con la narrazione, e in seguito aggiungere altra catarsi emotiva".

I fratelli Russo hanno dunque preso le redini in mano, per fortuna. I due hanno infatti lavorato ai primi due atti del film, per poi bloccarsi quando sono arrivati al terzo. Desideravano infatti che questo capitolo si aprisse con Thanos che buttava a terra la testa di Captain America, ma Feige trovava la cosa troppo cupa. Non che la sua idea per la conclusione del film fosse meno oscura di questa. "Kevin all'inizio aveva affermato che [la sua proposta] era come Toy Story 3, dove tutti saltano nel fuoco per salvare l'universo", ha aggiunto Joe Russo.

