Avengers: Endgame, i fratelli Russo commentano il ritorno di Captain America

Incontrando i propri fan sulla piazza virtuale di Reddit, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno discusso la loro ultima fanatica, Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe.

Un utente ha domandato ai registi:

"Potreste aiutare sia me che gli altri a capire come Captain America abbia fatto a tornare nella linea del tempo principale quando ha restituito tutte le pietre, perché la cosa contraddice la teoria dei viaggi nel tempo spiegata da Banner nel corso del film. Banner ha detto che quando torni indietro nel tempo crei una linea temporale separata, quindi non influisce sul passato, ma se Capitan America si trovava in una linea temporale diversa quando ha restituito le pietre, come ha fatto a tornare alla linea temporale principale senza l'uso delle tute quantiche?"

Questa la risposta dei due cineasti:

"Hai ragione nel dire che avrebbe dovuto indossare la tuta quantica per tornare, e che avrebbe dovuto avere le Particelle Pym per fare il salto. Non indossa la tuta quando lo rivediamo sulla panchina, perché quello non è il momento esatto in cui è tornato nella linea temporale."

