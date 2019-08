Avengers: Endgame, stando ad una frase di Age of Ultron Cap è il nuovo re di Asgard

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno la memoria molto lunga, e su Reddit è comparso un post che specifica che ora, stando a quanto accaduto in Avengers: Endgame, Captain America è il vero re di Asgard.

Ma andiamo con ordine.

Come ci viene ricordato dal post che trovate in calce all'articolo, durante una celebre scena di Avengers: Age of Ultron, secondo capitolo della saga degli Avengers e ultimo film diretto da Joss Whedon per i Marvel Studios, un Thor alquanto divertito e sbruffone si vanta che chiunque fosse stato in grado di sollevare il martello Mjolnir sarebbe diventato di diritto il re degli asgardiani. Tutta la sua spavalderia scompare quando, per un momento, Steve Rogers si dimostra degno di impugnare la mitica arma norrena spostandola di qualche centimetro, facendo impallidire il Dio del Tuono. Tutti gli altri Avengers non se ne accorgono, e passano gli anni.

Nel bel mezzo del climax di Avengers: Endgame, proprio quando Thor sta per perdere la vita per mano di Thanos, Captain America finalmente solleva Mjolnir e ribalta la situazione. Sappiamo cosa succede dopo, come va a finire la battaglia e quale fato viene riservato a Steve Rogers, ma l'utente Reddit evidentemente non dimentica: il regno di Asgard, che Thor ha lasciato in eredità a Valchiria, stando alle stelle regole di Odino sarebbe dovuto andare a Captain America.

