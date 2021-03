Avengers: Endgame, Frank Grillo: 'Non volevo tornare, mi convinse mio figlio di 22 anni'

Non tutti furono lieti di far ritorno nel Marvel Cinematic Universe durante Avengers: Endgame: Frank Grillo, ad esempio, ha rivelato di aver avuto più di una remora ad accettare la proposta degli Studios, essendosi sentito offeso per il trattamento riservato al suo personaggio nel corso del franchise.

"Il percorso di Crossbones ha avuto una svolta e poi è stato fatto fuori molto velocemente, no? Ero leggermente inca**ato per questa cosa, sai, perché con loro avevo siglato un accordo per 7 film. Quindi fu tipo: 'Oh, allora farai parte del Marvel Cinematic Universe?' e invece non accadde. Comunque mi chiamarono e mi dissero: 'Senti, avremmo bisogno di te per una settimana per Avengers' e io: 'Per fare cosa?' e loro cominciarono a dire: 'Beh, in realtà non potremmo dirtelo...' al che io feci: 'No, non lo farò' e attaccai. Mi richiamarono, gli dissi: 'Non verrò, lasciatemi in pace'" ha spiegato l'attore.

Qualcuno, però, convinse Grillo a cambiare idea: "Mio figlio di 22 anni mi disse: 'Dovresti fare Avengers' e io: 'Ah sì? E perché mai dovrei farlo?'. 'Perché io ti sto dicendo di farlo. Non m'interessa se sei nel film per 10 secondi. È parte della storia. È una cosa seria. È una bella scena. È una cosa importante, tutti sorrideranno e diranno: 'Oh mio Dio!''. E questo è il motivo per cui l'ho fatto, grazie a mio figlio, non ai Russo" ha svelato l'attore di Brock Rumlow.

A proposito dei Russo, i due registi hanno intenzione di dedicarsi nuovamente ai supereroi dopo Avengers: Endgame; recentemente, inoltre, Joe Russo si è detto fiducioso sulla riapertura dei cinema.