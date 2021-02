Avengers: Endgame, Frank Grillo conferma: 'Non vedremo più Crossbones nel MCU'

Anche se il suo Crossbones sarà nella serie animata What If...?, sembra proprio che non ci sarà più spazio per Frank Grillo nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Lo ha confermato lo stesso attore in una recente intervista a Variety. Il suo ultimo film live-action resterà quindi Avengers: Endgame.

Frank Grillo ha spiegato di aver capito che il suo villain non rientrava più dei piani dei Marvel Studios. "Hanno chiuso con me. A causa del modo in cui le storie sono state raccontate e di quanto sono diventate grandi, Crossbones non faceva davvero parte del futuro degli Avengers."

Nella Infinity Saga del MCU, Frank Grillo ha avuto comunque un ruolo importante. Lo abbiamo visto nel ruolo di un agente infiltrato dell'HYDRA in Captain America: The Winter Soldier, e successivamente anche in Civil War e Avengers: Endgame.

In effetti sembrava improbabile trovare spazio a Brock Rumlow / Crossbones nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, alla luce del suo destino in Captain America: Civil War. What If...?, la serie che rivisiterà alcuni eventi del franchise facendo andare le cose diversamente, potrebbe servire a "riabilitare" il personaggio dopo i suoi tentativi di vendicarsi di Steve Rogers.

