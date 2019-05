Avengers: Endgame, una foto dal set mostra Captain Marvel su Vormir!

In una precedente intervista, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame avevano parlato di una scena di combattimento con Thanos su Vormir, poi modificata per dare maggior risalto al sacrificio della Vedova Nera.

Ora, dalla nuova immagine trapelata online e scattata sul set del film dei fratelli Russo, pare proprio che la Captain Marvel di Brie Larson dovesse comparire nella sequenza: come potete vedere in calce all'articolo, la struttura che appare alle spalle dell'attrice è la stessa che viene mostrata nel film nella famosa scena tra Occhio di Falco e Vedova Nera, che noi abbiamo inserito in uno speciale sulle tre scene chiave di Avengers: Endgame.

A quanto pare in una prima versione del film Captain Marvel tornava indietro nel tempo e si recava su Vormir (se da sola o con Occhio di Falco e la Vedova, non c'è dato sapere) per prendere la Gemma dell'Anima, ma qualcosa evidentemente andava storto perché dall'immagine appare chiaro che la supereroina sia impegnata in un combattimento.

Voi cosa ne pensate a proposito di questo cambiamento? Perché, secondo voi, la sequenza è stata modificata e il ruolo di Captain Marvel ridotto?

Vi ricordiamo che Avengers: Endgame è ancora in programmazione nei cinema italiani.