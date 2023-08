Avengers: Endgame sarebbe finito subito se avesse incluso i Fantastici Quattro

Ora che i Fantastici 4 si accingono a debuttare nel Marvel Cinematic Universe, una domanda sorge spontanea: se fosse arrivato prima, quale sarebbe stato il ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic nel film Avengers: Endgame? Considerando la sua spiccata intelligenza, le risposte possono essere tra le più varie!

Forse avrebbe trovato una soluzione immediata per invertire lo Snap di Thanos, oppure inventato una specie di realtà alternativa nella quale raccogliere le Gemme dell'Infinito, tornare indietro e rimediare agli eventi catastrofici; o, ancora, creato lui stesso le gemme in questione senza dover compiere pericolose incursioni nel Multiverso!

Ora che Adam Driver ha probabilmente rifiutato i Fantastici 4, la questione del casting rimane aperta, ma i fan non hanno dubbi su chi dovrebbe interpretare il personaggio: John Krasinki, ingiustamente trucidato nel corso della pellicola Doctor Strange nel Multiverso della Follia. A quanto pare, il quoziente intellettivo non è mai troppo per garantire la sopravvivenza...

Mister Fantastic aka Reed Richards è un personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961, la cui prima apparizione risale al volume uno del fumetto Fantastic Four. Fondatore dei Fantastici Quattro, ha competenze di ingegneria, fisica, meccanica e moltissime altre discipline dello spettro umano, a cui si aggiunge la capacità di allungare il proprio corpo derivante da alcune radiazioni cosmiche. Tra gli interpreti principali, oltre a Krasinski, ricordiamo anche Alex Hyde-White, Ioan Gruffudd e Miles Teller.

E voi cosa ne pensate? Appurate le caratteristiche del personaggio, sbizzarritevi nei commenti mentre immaginate quale avrebbe potuto essere il suo ruolo durante gli scontri di Avengers: Endgame. A proposito: rivedremo mai Thanos sul grande schermo?