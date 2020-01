Avengers: Endgame è il film meglio recensito del 2019, la reazione dei Russo e Tom Holland

Avengers: Endgame è il vincitore del 2019 Golden Tomato Award, il premio assegnato annualmente da Rotten Tomatoes per indicare il film meglio recensito dei 12 mesi appena trascorsi.

Con un punteggio di 94% su un totale di 504 recensioni, l'apice dell'Infinity Saga dei Marvel Studios ha ottenuto il primo posto di questa speciale classifica davanti a Noi, Toy Story 4 e Knives Out: l'ordine, come specificato sul sito, riflette il rapporto tra tomatometer e numero di recensioni. È per questo, per esempio, che Booksmart (97%) e The Farewell (98%) appaiono più indietro nel ranking finale.

Per celebrare l'ennesimo traguardo ottenuto dal film, i fratelli Russo hanno pubblicato un video in compagnia di Tom Holland - direttamente dal set di Cherry - in cui addentano tre succosi pomodori freschi, simbolo dei film che ottengono un indice positivo di recensioni su Rotten Tomatoes.

Come saprete, nei mesi scorsi Endgame ha superato Avatar per diventare il più grande incasso di tutti i tempi (senza contare l'inflazione), successo che però ha portato una sola nomination ai premi Oscar 2020, quella per gli effetti speciali.



Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, la Fase 4 inizierà ufficialmente il prossimo 29 aprile con l'uscita di Black Widow. A novembre sarà invece il turno de Gli Eterni.