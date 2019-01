Avengers: Endgame: il film potrebbe resettare 'solo' gli eventi di Infinity War

Poche ore fa un utente Reddit ha pubblicato sul celebre sito una nuova, interessante teoria relativa ad un possibile epilogo di Avengers: Endgame, nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Come potete leggere nel post originale riportato in calce all'articolo, la teoria è strettamente legata a Spider-Man: Far From Home e suggerisce che in quel film l'attacco di Thanos non sia mai avvenuto.

Grazie a Kevin Feige sappiamo infatti che il nuovo film di Spider-Man sarà ambientato "pochi minuti dopo" gli eventi di Endgame, il che ha portato l'utente Reddit in questione a formulare una teoria secondo la quale nel corso del film dei fratelli Russo tutto verrà azzerato. L'indizio principale, per l'utente, è il fatto che Peter indossi la sua tuta originale e non la corazza che che Tony Stark gli ha dato per combattere Thanos.

Secondo l'utente il film ripartirà dalla scena di Infinity War che mostrava Peter nell'autobus della scuola diretto in città per una gita scolastica. Dato che gli eventi visti nei film degli Avengers saranno cancellati, Peter non è costretto a scendere dall'autobus di nascosto, non otterrà la Iron Suit e partirà con i suoi amici alla volta dell'Europa. La teoria non è così azzardata, dato che se gli eroi dovessero sconfiggere Thanos in Endgame allora potrebbero mettere le mani sulla Pietra della Realtà o sulla Pietra del Tempo, o addirittura entrambe, e a quel punto aggiustare le cose sarebbe un gioco da ragazzi.

Ovviamente gli unici eventi cancellati sarebbero quelli di Infinity War, dato che come visto dal trailer di Spider-Man: Far From Home zia May conosce l'identità del nipote, scoperta alla fine di Homecoming.

Cosa ne pensate di questa ipotesi? La credete valida? Fatecelo sapere nei commenti!

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (già registi del precedente Infinity War ma anche di Captain America: The Winter Soldier e di Captain America: Civil War), e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, il film vedrà il ritorno di Robert Downey Jr ., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson e Jeremy Renner, che non indosserà più i panni di Occhio di Falco ma diventerà il vigilante Ronin.

A loro si unirà anche la Captain Marvel dell'attrice premio Oscar Brie Larson, che esordirà nel suo film stand-alone in uscita il 6 marzo 2019.

Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane poco più di un mese dopo, dal 24 aprile.