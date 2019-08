Avengers: Endgame, il film Marvel Studios ha appena infranto un altro record

Neanche il tempo di approdare sul mercato home-video, che Avengers: Endgame ha siglato un primato anche in quel campo: il capitolo climax della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe è infatti diventato il film più venduto di sempre in digitale nel Regno Unito.

Il film dei fratelli Russo si è già ampiamente dimostrato una vera e propria gallina dalle uova d'oro, fin dal primo record stabilito il giorno d'esordio al botteghino, quando registrò il primato per il maggior incasso nel week-end d'apertura a livello globale diventando anche l'unico film di sempre a superare il miliardo complessivo nel primo fine settimana di programmazione.

Adesso, con le dovute proporzioni, pare proprio che la versione home-video del film sia destinata ad imprese non troppo diverse: il film prodotto da Kevin Feige ha strappato il record per le vendite digitali a Bohemian Rhapsody, che a sua volta aveva debuttato con 265.000 mila copie vendute nella sua prima settimana; Endgame non ha sentito ragioni, e ha distrutto quel record debuttando con delle vendite esagerate stimate a 335.400 mila unità.

Bohemian Rhapsody rimane però anche l'unico film non-Marvel nella top tre del paese, in quanto al terzo posto troviamo Avengers: Infinity War con 253.000 mila unità vendute nella sua prima settimana sul mercato.

Questi numeri, comunque, sono destinati a salire vertiginosamente quando Endgame sarà disponibile in versione fisica Blu-Ray, DVD o 4K UltraHD. Voi avete in programma l'acquisto dell'home-video? Ditecelo nei commenti.

