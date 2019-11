Avengers: Endgame è il film dell'anno ai People's Choice Awards, ecco tutti i vincitori

In attesa di capire se il film avrà la possibilità di lasciare il segno alla prossima edizione degli Oscar, per cui la Disney ha già fatto partire la campagna For Your Consideration, Avengers: Endgame ha conquistato i People's Choice Award.

Il film-evento targato Marvel Studios e diretto dai Fratelli Russo è stato infatti incoronato dai fan come film dell'anno durante l'evento organizzato da E! Entertainment. Nominato per sette premi tra cui miglior attrice di un film action (Scarlett Johansson) e miglior attore in un film action (Robert Downey Jr.), Endgame ha portato a casa anche un award per l'interprete di Iron Man.

Ecco la lista di tutti i vincitori:

Film dell'anno: Avengers: Endgame

Film commedia dell'anno: Murder Mystery

Film d'azione dell'anno: Avengers: Endgame

Film drammatico dell'anno: After

Film per famiglie dell'anno: Aladdin

Attore dell'anno: Robert Downey Jr. (Avengers: Endgame)

(Avengers: Endgame) Attrice dell'anno: Zendaya (Spider-Man: Far From Home)

(Spider-Man: Far From Home) Star dell'anno per un film drammatico: Cole Sprouse (A un metro da te)

(A un metro da te) Star dell'anno per un film commedia: Noah Centineo (The Perfect Date)

(The Perfect Date) Star dell'anno per un film d'azione: Tom Holland (Spider-Man: Far From Home)

(Spider-Man: Far From Home) Star dell'anno per un film animato: Beyoncé (Il Re Leone)

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Stranger Things si è aggiudicata il premio di migliore serie del 2019 insieme a quello di Millie Bobby Brown per l'attrice dell'anno.