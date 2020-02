Avengers: Endgame è il primo film col più alto incasso di sempre a non vincere un Oscar

Dopo essere uscito a mani vuote dall'ultima notte degli Oscar, dove aveva ottenuto una sola nomination, Avengers: Endgame ha raggiunto un sorprendente record negativo: è diventato il primo film con il più alto incasso della storia del cinema a non aver ottenuto nemmeno un Oscar nel suo palmarès.

Se pensiamo ai film con il maggiore incasso della storia che hanno preceduto nel tempo l'ultimo Avengers, non possiamo non partire da Via col vento, capace di portare a casa ben otto Premi Oscar, incluso la statuetta come miglior attore a Clark Gable, due Oscar speciali tecnici e un Oscar onorario. Nel 1966 il film primo in questa classifica era Tutti insieme appassionatamente, che su dieci nomination riuscì a portarsi a casa cinque statuette, tra cui Miglior film. Il suo successore, Il Padrino, conquistò 11 nomination che si tradussero in tre statuette: Miglior film, sceneggiatura non originale e Miglior attore a Marlon Brando. Nel 1976, Lo Squalo di Steven Spielberg (che non ottenne la nomination per la regia) fu nominato per 4 Oscar e ne vinse tre (sonoro, montaggio e colonna sonora).

Il 1978 fu l'anno di Star Wars: 10 nomination ai Premi Oscar e 6 statuette portate a casa: scenografie, costumi, sonoro, montaggio, effetti speciali e colonna sonora. I premi tuttavia più importanti quell'anno se li accaparrò Io e Annie di Woody Allen. Nel 1983 fu la volta di E.T. - L'Extra-Terrestre, ancora di Spielberg, che vinse quattro Oscar su 9 nomination; seguito da Jurassic Park sempre di Spielberg, con 3 Oscar vinti su 3 nomination. Dopodiché fu la volta del trionfo assoluto di Titanic di James Cameron, che ancora oggi insieme a Ben-Hur e Il Ritorno del Re detiene il record di 11 Oscar conquistati (su 14 nomination, record anch'esso).

Si dovrà aspettare il 2010 con Avatar per lo step successivo: nove nomination ai Premi e tre Oscar conquistati: fotografia, effetti visivi e scenografie.

Dopo tutti questi nomi che hanno fatto la storia del cinema, Avengers: Endgame non solo è stato il film col più alto incasso della storia ad ottenere il numero più basso di nomination (solo quella per gli effetti visivi, poi vinta da 1917), ma è anche diventato il primo film a non ottenere nemmeno una vittoria agli Academy Awards. Un record negativo anche piuttosto inaspettato.

Ricordiamo che agli ultimi ADG Awards, il film di Anthony e Joe Russo è stato premiato per le migliori scenografie in un film fantasy.