Avengers: Endgame, la figlia di Tony Stark ottimista sul ritorno di Morgan

Il rapporto tra Tony Stark e la figlia Morgan è una delle dinamiche più amate di Avengers: Endgame dai fan Marvel, e dopo l'epilogo del penultimo film della Fase 3 dell'MCU, molti spettatori si chiedono quale sarà davvero il destino nel franchise di Tony Stark, speranzosi di poter vedere un futuro per il personaggio di Robert Downey Jr.

La giovane attrice Lexi Rabe, interprete di Morgan Stark, ha confessato che un giorno le piacerebbe molto tornare nel personaggio.

Rabe ha infatti risposto con l'emoji con le dita incrociate quando le è stato chiesto di tornare come Morgan Stark, e i fan sperano possa davvero avverarsi il ritorno di un personaggio della famiglia Stark.



Non tutti vogliono tornare nel franchise, visto che Gwyneth Paltrow, interprete di Pepper Potts, ha dichiarato di considerare concluso il suo periodo all'interno dell'MCU.

Un dettaglio che potrebbe influire anche sul ritorno di Morgan Stark, ma considerato il modo in cui Marvel Studios affronta questo tipo di situazioni, non è certamente improbabile un futuro in cui un'adolescente Morgan Stark riappaia nel franchise.

