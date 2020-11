Avengers: Endgame, la figlia di Tony Stark indossa l'armatura per Halloween: ecco la foto

Mentre Tom Holland torna ad indossare il costume da Spider Man, Lexi Rabe ha deciso di rendere omaggio al personaggio interpretato in Avengers: Endgame esibendo una scintillante armatura blu.

L'interprete di Morgan Stark, la piccola figlia di Tony e di Pepper Potts, sembrerebbe quindi pronta a raccogliere l'eredità dei genitori Avengers, dato che quella che indossa è l'armatura Rescue, creata da Tony per la compagna ed esibita da quest'ultima nell'epico scontro finale con Thanos.

"Il mio costume di Halloween! E no, non ho usato photoshop! Rescue, Avengers. L'armatura è stata creata apposta per me da un'amica, Shannon Rona. Gwyneth Paltrow, cose ne pensi? Robert Downey Jr., niente male eh? Marvel, spero di essere degna per indossare questi abiti un giorno!".

Gwyneth Paltrow tende a dimenticarsi molto facilmente i ruoli interpretati nel Marvel Cinematic Universe, ma Downey Jr. e il resto della banda potrebbe esultare nel vedere questo epico tributo. Prima o poi potremmo effettivamente assistere al ritorno di Morgan, anche se è probabile che sia Katherine Longford a riprendere il ruolo, dopo averne interpretato una versione più adulta in alcune scene poi scartate dal film.

Cosa ne pensate dell'armatura? Morgan porterà avanti l'azienda di famiglia come prossima Avenger? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!