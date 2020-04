Avengers: Endgame, la figlia di Tony Stark fa gli auguri a Robert Downey Jr.

Non c'è Thanos o battaglia decisiva per le sorti dell'universo che tenga: il "ti amo 3000" di Morgan Stark è probabilmente la scena di Avengers: Endgame che più di tutte ci è rimasta nel cuore, grazie soprattutto alla dolcezza della piccola Lexi Rabe. Proprio la giovanissima attrice, qualche ora fa, ha augurato buon compleanno al suo finto papà.

Oggi ricorre infatti il 55esimo compleanno di Robert Downey Jr., e non potevano ovviamente mancare gli auguri della figlia di Tony Stark: Rabe ha voluto mandare tutto il suo amore all'attore tramite il suo account Instagram (gestito ovviamente dalla sua famiglia, vista l'età della piccola attrice).

"Ti amiamo 3000. Sei indefinibile, ma ci proveremo lo stesso! Sei resiliente, originale, brillante, divertente, regale, un tesoro. Tanti auguri dalla famiglia Rabe" si legge nell'immagine che ritrae Downey Jr. in compagnia di Lexi.

Più giù c'è spazio, ovviamente, anche per un messaggio personale dell'attrice di Morgan Stark: "Ti ho conosciuto quando avevo 5 anni e ti ho chiamato il mio finto papà. Ma tu hai cambiato la mia vita per sempre. Ti amo 3000 e lo farò per sempre. Lexi".

Un messaggio che avrà sicuramente fatto piacere a Robert Downey Jr.: in queste ore, intanto, la star di Avengers: Endgame ha risposto agli auguri dei fan munito di guanti e mascherina dalla sua quarantena; nel giorno del suo compleanno, dunque, rivediamo le migliori scene di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe.