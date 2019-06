Avengers: Endgame, 'Fat Thor' esilarante testimonial di una dieta

Avengers: Endgame è al cinema ormai da più di un mese, e un personaggio in particolare sembra aver colpito l’immaginario dei fan: il Thor interpretato da Chris Hemsworth, che nell’ultimo capitolo dei Vendicatori appare molto cambiato.

In Endgame, infatti, è rivelato che a cinque anni dagli eventi di Infinity War il Dio del Tuono è caduto in depressione, cosa che l’ha portato a un evidente aumento di peso e ad avere un aspetto molto trasandato. Chris Hemsworth ha manifestato più volte il suo gradimento per la svolta di Thor, divertendosi anche a scherzare sul personaggio che interpreta nella saga. L’ultima dimostrazione è la foto che ha condiviso su Instagram, la parodia di una pubblicità realizzata da Fandom.com, in cui il suo “Fat Thor” è il testimonial di una miracolosa dieta… ingrassante. Nell’immagine, la didascalia recita: “Ho notato un ENORME cambiamento nel mio corpo in soli 5 anni! Grazie all’aiuto di pizza, birra e Fortnite, ho ottenuto gli ambiti addominali one-pack più velocemente di un colpo di fulmine! I miei colleghi mi dicono di dimagrire, io rispondo: Mi piace questa birra, ne voglio un’altra!”

La foto contiene altri dettagli divertenti, tra cui l’approvazione del dottor Stephen Strange. Molti fan hanno commentato divertiti. "Non riesco a smettere di ridere", ha scritto ad esempio @g7blaise. "Questa è l'ispirazione di cui ho bisogno nella mia vita", ha aggiunto @jnoakie.

L’apprezzamento del pubblico per il Thor grasso e trasandato è dimostrato anche dalla scelta di molti cosplayer di indossare alle varie fiere il costume “alla Lebowski” del personaggio.

Da parte sua, recentemente Chris Hemsworth ha annunciato una pausa dalla recitazione, per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia.