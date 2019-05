Avengers: Endgame, un fan ricrea la battaglia in stop-motion, il video è incredibile

Non ci è dato sapere quanto materiale fra le oltre 900 ore di girato tra Infinity War e Endgame fosse incentrato sulla battaglia finale di Avengers: Endgame, ma quel che è certo è che il canale YouTube The Lego Legendary deve essere stato parecchio impressionato da quella sequenza.

Non si spiegherebbe altrimenti la cura maniacale con la quale è stato in grado di ricrearla in stop-motion, usando delle action figure al posto degli attori in carne ed ossa. Potete vedere l'incredibile video in calce all'articolo che però, vi avvertiamo, contiene spoiler ... anche se in forma di giocattoli.

Naturalmente, dato che sarebbe stato fisiologicamente impossibile ricreare l'intera sequenza (soprattutto dall'arrivo dei rinforzi degli Avengers in avanti, cosa che avrebbe richiesto centinaia e centinaia di action figure, nonché un salotto piuttosto grande) il video si concentra nello scontro tre contro uno che apre la battaglia, quello che vede Thor (Chris Hemsworth), Capitan America (Chris Evans) e Iron Man (Robert Downey Jr.) fronteggiare il temibile Thanos (Josh Brolin) del 2014.

La parte saliente è rappresentata, come chi ha visto il film ben sa, dal sollevamento del martello magico Mjolnir da parte di Steve Rogers.

