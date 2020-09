Avengers: Endgame, un fan nota un vistoso errore durante la battaglia finale

Nonostante passino i mesi (e gli anni) dall'uscita in sala dell'epico Avengers: Endgame, i fan non hanno mai smesso di notare dettagli nascosti della pellicola così come alcuni errori che sono sfuggiti sia al pubblico che agli stessi autori della pellicola, fatto normalissimo trattandosi di un film gigantesco e di tale portata.

Dopo l'errore di continuità su Ant-Man, è sempre all'interno della battaglia finale del film che un altro fan ha notato un ulteriore discrepanza nella continuità di Avengers: Endgame e stavolta riguarda direttamente Captain America e il suo scudo. La sequenza in questione è quella durante la quale lo scudo di Steve Rogers viene spezzato a metà e a quel punto Cap è costretto a utilizzare il martello di Thor (con grande sorpresa dei fan); ma nel momento in cui ne entra in possesso, nella scena del portale, si nota come lo scudo sia completamente integro.

E' possibile che trattandosi di un film parecchio dispendioso e con una mole di scene incredibile da assemblare in sala montaggio, perfino gli espertissimi montatori della pellicola abbiano fatto un piccolo errore, non notando che il personaggio non poteva avere lo scudo integro in quel preciso punto dell'azione.

Intanto, si attende con impazienza l'uscita di Black Widow, il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe fissato per il 6 novembre 2020 ma che con tutta probabilità verrà rimandato nuovamente visti i risultati non esaltanti al box-office di Tenet. Nella pellicola con Scarlett Johansson si vocifera di un possibile cameo di Robert Downey Jr. di nuovo nei panni di Tony Stark.

